(come altri titoli) arriverà negli Stati Uniti in versione digitale (a pagamento) prima del previsto. In particolare il film d’animazione targato DreamWorks sarà disponibile dal 10 aprile.

E per promuovere il film è approdato in rete il video ufficiale di Just Sing, canzone cantata da tutto il cast vocale del film animato, in cui troviamo (tra i molti) anche Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden.

Il primo film di Trolls ha avuto un incasso di circa 340 milioni di dollari, di seguito la sinossi:

Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy (Anna Kendrick) unirà le forze con Branch (Justin Timberalake), in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle.

Del cast vocale originale fanno parte Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Ron Funches, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, Chance the Rapper e Sam Rockwell.

