È sorprendente come possa essere produttivo non fare nulla

La scatola stava insieme agli svariati acquisti di set LEGO che abbiamo fatto nel corso del tempo e che dobbiamo ancora montare.

Parliamo del set LEGO Ideas 21314 dedicato alle Light Cycle di TRON: Legacy, il sequel dell’iconica pellicola Disney degli anni ottanta.

Nella parte superiore di questa pagina trovate il montaggio in timelapse delle due moto che abbiamo realizzato con la complicità di un’uggiosa giornata di questo maggio oltremodo piovoso e… novembrino.

Qua sotto trovate invece tutti i dettagli del set.

Costruisci, gioca ed esponi questo futuristico set LEGO® Ideas 21314 TRON: Legacy di Disney, con 2 Moto di luce, ciascuna con sedili per minifigure ed elementi luce trasparenti, più una rete TRON separabile con punti di attacco per i veicoli. Usa la rete come base per esporre le Moto di luce o separala in 2 sezioni per ricreare la scena dell’inseguimento del film Disney TRON: Legacy. In alternativa, organizza una battaglia nell’arena con i Dischi di identità tra le 3 minifigure LEGO incluse – Sam Flynn, Quorra e Rinzler. Questo giocattolo include un opuscolo con informazioni sul suo fan creatore e sui designer LEGO, oltre alla storia del film della Disney TRON: Legacy e i suoi personaggi principali.