Tua per sempre, la sinossi del film dal 12 febbraio su Netflix:

Mentre Lara Jean Covey si prepara alla fine del liceo e all’inizio dell’età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma.

Queste le sinossi dei capitoli precedenti:

Tutte le volte che ho scritto ti amo: E se le persone per cui hai avuto una cotta lo venissero a sapere… tutte nello stesso momento? Lara Jean Song Covey perde il controllo sulla sua vita amorosa immaginaria quando le lettere che ha scritto a ognuno dei cinque ragazzi di cui si è innamorata vengono misteriosamente recapitate. Dall’autrice nella lista dei best seller del New York Times Jenny Han, l’adattamento del famoso romanzo per ragazzi vede la partecipazione di Lana Condor (Alita – Angelo della battaglia, X-Men – Apocalisse) e Noah Centineo (Sierra Burgess è una sfigata, The Fosters). PS ti amo: È iniziato un nuovo anno. Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) hanno smesso di fingere di essere una coppia, visto che ora lo sono veramente! Con Peter, Lara Jean affronta tante prime volte ufficiali (il primo bacio, il primo appuntamento, il primo San Valentino). Nel frattempo fa sempre più affidamento su Kitty e Margot (Anna Cathcart e Janel Parrish), su Chris (Madeleine Arthur) e su Stormy (Holland Taylor), una nuova e inaspettata confidente. A loro chiede consiglio sulla gestione delle emozioni complesse legate a questo nuovo capitolo, nel quale deve trovare un equilibrio tra l’amore e la ricerca della propria identità. La ricomparsa nella sua vita di John Ambrose (Jordan Fisher), un altro destinatario delle sue lettere d’amore, la costringe a far sempre più affidamento su se stessa, ora che si trova davanti al suo primo vero dilemma: è possibile amare due ragazzi contemporaneamente?

