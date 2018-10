Tyler Perry si prepara a dare l’addio al suo personaggio più iconico, Madea. Durante un podcast (segnalato da Variety ), il regista e attore ha infatti annunciato che Madea comparirà un’ultima volta in, in arrivo il 1 marzo del 2019 negli Stati Uniti. Per l’occasione, farà un tour teatrale attraverso il quale darà l’addio definitivo al personaggio.

“Sono felice di uccidere quella vecchia cagna! Sono stanco! Semplicemente, non voglio arrivare alla sua età e interpretarla ancora…” ha spiegato Perry. Il nuovo film è stato girato più di due anni fa, e oggi è stato svelato attraverso un trailer che potete vedere qui sopra.

Madea è comparsa per la prima volta sul grande schermo nel 1999 nel grande successo I Can Do Bad All By Myself. Dieci i film usciti da allora (ma A Family Funeral sarà l’ottavo e ultimo del franchise), affiancati da apparizioni a teatro e in televisione.