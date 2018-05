Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Restaurato in digitale 4K,torna in sala il 21, 22 e 23 Maggio. La copia che sarà possibile vedere ha subito un trattamento eccezionale e ha riportato in vita colori, profondità e dinamiche che hanno stupito lo stesso, direttore della fotografia del film che ha partecipato al restauro.

Vi proponiamo qui una fotogallery di alcuni frame del film restaurato e anche i video che illustrano il lavoro fatto sulle immagini, il prima e il dopo, che trovate qui sopra.

Roma, 19 maggio 2018 – Dal 21 al 23 maggio sarà proiettato nei cinema The Space Ultimo tango a Parigi, il capolavoro di Bernardo Bertolucci da poco restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia, in collaborazione con Grimaldi Film Productions e Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Considerato il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese, con oltre 15 milioni di spettatori, Ultimo tango a Parigi è una delle pellicole più famose e discusse della storia del cinema, l’unica che abbia subito la “condanna al rogo” della censura a causa delle numerose scene erotiche.

Interpretato da Marlon Brando e dall’esordiente Maria Schneider, il film fu presentato in prima mondiale al festival di New York il 14 ottobre del 1972, accolto con entusiasmo dalla critica. Non accadde lo stesso in Italia, dove uscì nel dicembre dello stesso anno, suscitando un grande scandalo e infinite polemiche. La situazione sfociò nella condanna al rogo del film, decretata il 19 gennaio 1976. Bertolucci stesso fu coinvolto in un processo che lo portò alla condanna per offesa al pudore. Solo nel 1987 il film fu riabilitato e accolto per ciò che è: un capolavoro sulla drammaticità dell’esistenza.