La Sony ha pubblicato in rete una nuova featurette che ci porta nel dietro le quinte di(A Beautiful Day in the Neighborhood), film su Fred Rogers interpretato nel film dae diretto da(Diario di Una Teenager) su uno script di Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Rogers è stato un personaggio televisivo statunitense celebre per la serie televisiva educativa destinata ai bambini Mister Rogers’ Neighborhood. Del cast fanno parte anche Matthew Rhys, Steve Isa e Chris Cooper.

Potete vedere la featurette nella parte superiore della pagina.

Il 2 volte premio Oscar© Tom Hanks in un’emozionante storia sulla scoperta di se stessi. Un Amico Straordinario si ispira alla vera storia di Fred Rogers, icona della televisione americana, autore e protagonista del famoso show per ragazzi Mister Rogers’ Neighborhood. Il film racconta il rapporto d’amicizia tra Rogers, interpretato da Tom Hanks, e un cinico giornalista incaricato dalla rivista Esquire di scrivere un articolo su di lui.

Recentemente abbiamo visto Tom Hanks in The Post e in Toy Story 4 (in cui doppia Woody). Prossimamente sarà nei cinema in progetti come Greyhound, A Man Called Ove, News of the World e nel film su Elvis Presley di Baz Luhrmann ancora senza titolo.

Il film, ricordiamo, è arrivato nelle sale americane il 22 novembre 2019.

