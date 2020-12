StudioCanal e Blueprint hanno diffuso il teaser trailer di(A Boy Called Christmas), il film diretto datratto dal romanzo bestseller di Matt Haig.

La pellicola arriverà nei cinema tra poco meno di un anno, a novembre 2021, ed è stata realizzata anche con il contributo di Netflix, su cui si presume arriverà dopo lo sfruttamento cinematografico.

Nel cast troviamo Maggie Smith, Jim Broadbent, Kristen Wiig, Sally Hawkins, Toby Jones, Stephen Merchant, Michiel Huisman, Zoe Coletti e Henry Lawfull.

Ecco anche il poster e delle immagini:

Ecco la sinossi del romanzo edito da Salani:

Adesso lo sanno tutti chi è Babbo Natale. Ma c’è stato un tempo in cui, anche se sembra incredibile, non lo conosceva proprio nessuno. È stato quando era solo un ragazzino di nome Nikolas, che viveva nella seconda casa più piccola di tutta la Finlandia, con un padre che faceva il taglialegna, una zia che aveva un brutto carattere e una bambola-rapa, che poi è misteriosamente scomparsa. Questa è la sua storia vera, un’avventura piena di neve, rapimenti, renne scontrose, topi sognatori, e poi ancora neve, elfi, troll, sempre neve, di nuovo neve e magia, tanta magia. La magia, se ci si crede, non tradisce mai! Da uno dei più amati autori inglesi contemporanei, una storia per tutti quelli che credono a Babbo Natale.