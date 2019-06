Nuovo appuntamento con la nostra rubrica BadTaste News, la nostra rubrica in diretta video su YouTube in onda ogni venerdì.

In questo trentasettesimo appuntamento, il tema di partenza è “l’assenza” della Warner Bros. dal Comic-Con di San Diego. La major non parteciperà all’evento, o meglio, non lo farà con l’abituale Panel in Sala H.

Uniche concessioni: la presenza di It – Capitolo Due e l’enorme stand condiviso con la DC Comics. La presentazione del “secondo” IT avverrà nel corso della serata dedicata alle anteprime (il 17 luglio) nell’ambito della terza edizione di ScareDiego, una notte tutta dedicata al cinema horror targato New Line Cinema.

