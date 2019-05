Articoli Rainy Day trailer The official trailer for "A Rainy Day in New York". Pubblicato da Woody Allen su Venerdì 17 maggio 2019

Come vi abbiamo annunciato pochi giorni fa,di Woody Allen arriverà nei cinema italiani il 3 ottobre con il titolo di

Oggi è disponibile il primo trailer, che potete ammirare qui in alto, in vista della distribuzione prevista anche in Francia, Germania, Austria, Spagna, Cina, Giappone, Corea, Russia e America Latina.

Come noto la pellicola negli Stati Uniti è stata messa da parte da Amazon Studios, che ha deciso di non distribuirla (almeno per il momento) a causa del ciclone del #MeToo nel quale è rimasto coinvolto Allen nonostante le assoluzioni dalle accuse avvenute nelle sedi preposte alla cosa. Amazon ha quindi fatto saltare il contratto con il regista finendo in causa con lui.

Nel cast troviamo Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.