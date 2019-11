La Lucky Red ha diffuso online la prima clip italiana tratta da, l’atteso nuovo film di Woody Allen già uscito in diversi territori europei.

Nelle sale dello stivale la pellicola sarà disponibile a partire dal 28 novembre.

Come vi abbiamo già spiegato, Un Giorno di Pioggia a New York, di Woody Allen, ha già incassato, ad oggi, più di 12 milioni di dollari nei territori (circa 23 nazioni) in cui è stato distribuito.

Il mercato dove ha ottenuto le maggiori soddisfazioni è la Francia, dove da sempre l’autore è estremamente popolare, con un box office da $4.3 milioni. A seguire la Spagna con $1.7 milioni, la Polonia con $1.1 milioni e la Russia sempre con $1.1 milioni.

Vi ricordiamo che il geniale filmmaker sta lavorando a una nuova pellicola in Spagna, un film finanziato dalla Mediapro, un conglomerato media con sede a Barcellona che ha già alle spalle uno storico di collaborazioni con Allen per svariati lungometraggi fra i quali “Vicky Cristina Barcelona” e “Midnight in Paris”.

Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen, la sinossi ufficiale:

Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto. Un cast d’eccezione diretto magistralmente da Woody Allen. Tra i protagonisti il candidato all’Oscar Jude Law, il candidato all’Oscar Timothée Chalamet, le giovani star Selena Gomez ed Elle Fanning.

