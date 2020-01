, Navy SEAL in pensione, ha collaborato con GQ realizzando un interessante e lungo video in cui l’ex agente delle forze speciali analizza alcune scena tratti da film tematici come ad esempio

Potete vedere l’interessante video nella parte superiore della pagina.

Qua sotto potete leggere la sinossi di American Sniper, film di Clint Eastwood del 2014 analizzato nel video qua sopra:

Chris Kyle, U.S. Navy SEAL, viene inviato in Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli vite sul campo di battaglia e mentre i racconti del suo grande coraggio si diffondono, viene soprannominato “Leggenda”. Nel frattempo cresce la sua reputazione anche dietro le fila nemiche, e Chris diventa il bersaglio primario per gli insorti. Allo stesso tempo, combatte un’altra battaglia in casa propria, nel tentativo di essere sia un buon marito che un buon padre, pur trovandosi all’altra parte del mondo. Nonostante il pericolo e l’altissimo prezzo che dovrà pagare la sua famiglia, la rischiosa missione in Iraq di Chris dura quattro anni, incarnando il motto dei SEAL, “che nessun uomo venga lasciato indietro”. Una volta tornato a casa dalla moglie, Chris scopre che ciò che non riesce proprio a lasciarsi alle spalle è la guerra.

Cosa ne pensate del video? Ditecelo nei commenti!

FONTE: YT