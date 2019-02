Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. ha diffuso online il trailer italiano di(Head Full of Honey), remake del film tedesco del 2014 Honig im Kopf diretto da, che qui torna nuovamente nei panni di regista.

La pellicola segue la storia di Matilda (Lane Nolte), ragazzina che cerca di aiutare suo nonno Amadeus (interpretato da Nick Nolte) che soffre di Alzheimer. Matilda finisce con lui poi per intraprendere un’avventura straordinaria insieme a lui.

Del cast fanno parte anche Matt Dillon, Emily Mortimer, Sophie Lane Nolte, Jacqueline Bisset ed Eric Roberts. Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 21 marzo.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi:

Non essendo più in grado di vivere da solo, Amadeus a malincuore si trasferisce dal figlio Nick (il candidato all’Oscar Matt Dillon) che vive con la moglie Sarah (Emily Mortimer) – una coppia che ha a che fare con i propri problemi – e la loro vivace figlioletta di 10 anni, Tilda (l’esordiente Sophia Lane Nolte), alle porte di Londra. Lì, nonostante lo sconvolgimento e il caos che derivano dall’arrivo di Amadeus in un clima familiare già teso, tra il nonno e la nipotina si instaura un legame speciale. La pazienza e l’affetto di Tilda per Amadeus diventano il suo più forte legame con la vita e la persona che era.

Quando Amadeus esprime il profondo desiderio di rivisitare i luoghi dei suoi ricordi più belli, Tilda prende una decisione coraggiosa. Sfuggendo ai suoi genitori, lo accompagna in un imprevedibile viaggio a Venezia, che trasformerà non solo le loro vite, ma l’intera famiglia.