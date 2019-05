Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Eagle Pictures ha diffuso online il trailer italiano di(Fighting With My Family), film con Dwayne Johnson diretto da(The Office), anche autore dello script.

Del cast fanno parte anche Lena Headey (Il Trono di Spade) , Vince Vaughn, Florence Pugh e Nick Frost.

Il film arriverà nelle nostre sale il 10 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Ispirato al documentario britannico The Wrestlers: Fighting with my Family, il film racconta la storia dell’ex wrestler Ricky e della sua famiglia. Quando ai suoi due ragazzi si presenta l’opportunità di fare un provino per la WWE, pare che il sogno di famiglia si stia per avverare, tuttavia Saraya e Zak capiranno che diventare una Superstar della WWE non è poi una impresa cosi facile. Il wrestling che ha sempre tenuto unita questa famiglia ora potrebbe metterla tutta al tappeto!