Articolo, video e foto a cura di Matteo Suman

È tempo…di gioire! Ebbene sì, perché neppure il più fedele dei replicanti rimane indifferente a queste emozioni.

Sentimenti reali o innesti a parte, siamo qui a presentarvi questo esclusivo digibook che Warner Bros UK propone ai fan più smaliziati. Si tratta di un’edizione definita “Special Edition” che racchiude tutte le versioni del capolavoro di Ridley Scott, incluso l’ultimo cut in 4K.

Come sappiamo la versione “Final Cut” del 2007 è frutto di un Digital Intermediate 4K risultante dal telecinema delle parti in 35mm e degli effetti speciali in 65mm. Questa versione home video in 4K HDR è prodotta con questo DI e presenta aspect ratio 2.40:1 e codifica HEVC (3840 x 2160/23.97p) per un qualità tecnica complessiva magistrale ricca di dettaglio e profondità cromatica.

Sul fronte audio è presente la sontuosa traccia inglese con codifica Dolby Atmos, mentre la traccia italiana continua a essere l’ormai noto Dolby 5.1. È presente anche la versione “Final Cut” in Full HD, che risulta praticamente identica a quella del cofanetto del 30° anniversario. Tracce audio tutte in Dolby 5.1.

Non mancano all’appello le altre tre versioni finali del film, nello specifico: l’Original Cut, l’International Cut e la Director’s Cut.

A completare questo “best buy” è presente anche la Workprint Version, rara versione di lavoro originale, proiettata nel 1982 durante gli screening selezionati per il pubblico a Denver e a Dallas. Presente anche l’esaustivo documentario “Dangerous Days”, 12 clip extra, più di 1000 immagini d’archivio e un art-book con foto dal backstage, produzione artistica, schizzi e storyboard.

A seguire la descrizione dettagliata dei vari dischi:

Disco 4K UHD:

versione “Final Cut” (2007) in 4K HDR

introduzione di Ridley Scott

commento audio di Ridley Scott, degli sceneggiatori e della troupe tecnica

Disco Blu-ray 1:

“Final Cut” (2007)

Introduzione di Ridley Scott

Commento audio di Ridley Scott, degli sceneggiatori e della troupe tecnica

Disco Blu-ray 2:

Original (US) cut (1982)

International Cut (1982)

Director’s Cut (1991)

Introduzione di Ridley Scott per tutte e tre le versioni.

Disco Blu-ray 3:

Workprint Version (1982)

Introduzione di Ridley Scott alla “Workprint Version”

Commento audio dell’autore noir Paul M. Sammon

Documentario “Dangerous Days: Making Blade Runner”

The Electric Dreamer: Remembering Philip K. Dick featurette

Sacrificial Sheep: The Novel vs. The Film featurette

Philip K. Dick: The Blade Runner Interviews featurette

Signs of the Times: Graphic Design featurette

Fashion Forward: Wardrobe and Styling featurette

Screen Tests: Rachel and Pris featurette

The Light That Burns: Remembering Jordan Cronenweth featurette

Deleted and Alternate Scenes – Including introduction by Ridley Scott

On the Set featurette

Convention reel

Behind-the-scenes outtakes

1981 teaser trailer

1982 theatrical trailer

1982 TV spot – trailers and TV spot

1992 Director’s Cut trailer

2007 Dangerous Days teaser trailer

2007 Final Cut trailer

Promoting Dystopia: Rendering the Poster Art featurette

Deck-A-Rep: The True Nature of Rick Deckard featurette

Nexus Generation: Fans & Filmmakers featurette

All Our Variant Futures: From Workprint to Final Cut featurette

Blade Runner Stills Gallery ## 1,042 Images