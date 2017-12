Home Video Vinyl Edition - I grandi classici Natale si avvicina e così la Warner Bros. Pictures ripropone in commercio alcune delle sue vecchie glorie più celebri, in aggiunta ad alcuni grandi classici recenti e non della 20th Century Fox. Ecco l'unboxing a cura di Andrea Bedeschi e Mirko D'Alessio. Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 11 dicembre 2017

Natale si avvicina e, in vista delle feste imminenti, la divisione home entertainment dellaripropone in commercio alcune delle sue vecchie glorie più celebri, in aggiunta ad alcuni grandi classici recenti e non dellache nel mercato home video italiano vengono diffusi proprio dallo studio fondato nel 1923 dai fratelli Warner.

La particolarità di queste riedizioni sta tutta nel packaging scelto che richiama quello dei dischi in vinile. Un formato che, oggigiorno, sta vivendo una seconda giovinezza.

Ogni confezione presenta, all’interno, delle grafiche ispirate alle varie saghe contenute nella confezione o alla star dei tempi d’oro raffigurata sul fronte. Sul retro sono riportate le miniature dei poster cinematografici e le specifiche tecniche dei Blu-ray e dei Dvd.

Scopriamo insieme i titoli di queste eleganti Vinyl Edition, che ci sono state fornite dalla Warner e da Amazon, grazie al videounboxing che potete trovare nella parte superiore di questa pagina.

Questa la lista delle varie raccolte disponibili.

Blu-ray: Batman The Motion Picture Anthology 1989 – 1997 (Batman, Batman – Il Ritorno, Batman Forever, Batman & Robin)

(Batman, Batman – Il Ritorno, Batman Forever, Batman & Robin) Blu-ray: Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno)

(Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno) Blu-ray: Matrix – La Trilogia (Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions)

(Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions) Dvd: Alfred Hitchcock Collection (Delitto Perfetto, Intrigo Internazionale, Io Confesso, Delitto per Delitto)

Blu-ray: Superman The Motion Picture Anthology 1978 – 1987 (Superman, Superman II, Superman III, Superman IV)

(Superman, Superman II, Superman III, Superman IV) Blu-ray: Mad Max Anthology (Interceptor, Interceptor – Il Guerriero della Strada, Mad Max – Oltre la Sfera del Tuono, Mad Max: Fury Road)

(Interceptor, Interceptor – Il Guerriero della Strada, Mad Max – Oltre la Sfera del Tuono, Mad Max: Fury Road) Blu-ray: X-Men Trilogy (X-Men, X-Men 2, X-Men: Conflitto Finale

(X-Men, X-Men 2, X-Men: Conflitto Finale Blu-ray: X-Men Beginnings Trilogy (X-Men: L’Inizio, X-Men: Giorni di un Futuro Passato, X-Men: Apocalisse)

(X-Men: L’Inizio, X-Men: Giorni di un Futuro Passato, X-Men: Apocalisse) Dvd: Marilyn Collection (Quando la Moglie è in Vacanza, Gli Uomini Preferiscono le Bionde, A Qualcuno Piace Caldo, Come Sposare un Milionario)

(Quando la Moglie è in Vacanza, Gli Uomini Preferiscono le Bionde, A Qualcuno Piace Caldo, Come Sposare un Milionario) Dvd: Elvis Presley Collection (Paese selvaggio, Stella di Fuoco, Fratelli Rivali)

A partire da oggi lunedì 11 dicembre, Amazon propone una formula del 2×15%: a fronte dell’acquisto di due raccolte, otterrete lo sconto del 15 sulla seconda Vinyl Edition ordinata.