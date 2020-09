L’estrema destra è spinta dalla paura e dall’odio. Per gli attivisti di sinistra l’idea è quella di un mondo dove regnino pace e uguaglianza. Ma come è possibile conquistarle? Luisa, la protagonista del mio film, spinta a lottare violentemente contro l’estrema destra, alla fine smarrisce sé stessa nella lotta. Con alle spalle un passato di attivista di sinistra, mi chiedo ogni giorno in che modo io possa utilizzare il cinema – questa bellissima forma d’arte – per riflettere sull’attuale clima politico. Spero che il mio film accenda una discussione in merito a come vogliamo vivere insieme. Questa non è solo una storia che racconta le aspre divisioni che attraversano la Germania, ma anche una disamina della divisione globale che caratterizza l’intera società occidentale.