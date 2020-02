È uscito nei cinema italiani, il thriller d’azione di Will Eubank con protagonista

Abbiamo incontrato l’attrice alla presentazione del film a Los Angeles, e con lei abbiamo parlato di come le vicende raccontate nel film rappresentino per lei l’incubo peggiore: essere costretti a camminare sul fondo del mare, con una pressione enorme addosso, fissando il vuoto e l’oscurità e cercando di andare avanti per salvarsi. Non solo: abbiamo parlato del principale riferimento della pellicola, cioè Alien, e altro ancora.

Potete vedere l’intervista di Silvia Nittoli, sottotitolata, qui sopra!

La sinossi ufficiale:

Un gruppo di scienziati sta lavorando sott’acqua quando viene travolto da un terremoto. I sopravvissuti dovranno fare i conti con una minaccia inaspettata e fare delle scelte estreme per rimanere vivi. Horror-thriller ad alta tensione, Underwater è interpretato da Kristen Stewart e diretto da William Eubank, giovane regista alla sua prima esperienza con una major ma già piuttosto esperto con le opere di fantascienza.

Del cast fanno parte anche Vincent Cassel, Jessica Henwick, Mamoudou Athie e T.J. Miller.

