Ospite del canale YouTube Corridor Crew lo stuntman professionista(The Punisher, Avengers: Endgame, GLOW, Deadpool 2) ha commentato alcune delle acrobazie viste nei più recenti prodotti hollywoodiani.

Tra i lungometraggi (e non) presi in considerazione nel video ci sono Mission: Impossible – Fallout, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, The General, The Punisher (seconda Stagione) e The Protector.

Potete vederlo nella parte superiore della pagina.

FONTE: GT