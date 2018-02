La Eagle Pictures ha diffuso online due nuovi spot tv italiani di(Winchester: The House That Ghosts Built), horror firmato da(Daybreakers, Predestination) con protagonisti

La vicenda segue la storia di Sarah Winchester (Mirren), erede della società di armi da fuoco Winchester. Dopo l’improvvisa morte di suo marito e di suo figlio, la donna inizia a credere che lei e la sua eredità siano maledetti. Nel 1884 si trasferisce a San Jose, dove inizia la costruzione di un vero e proprio palazzo in stile gotico con 160 stanze. Quando lo psichiatra Eric Prince (Clarke) viene inviato nella gigantesca magione per valutare lo salute mentale di Sarah, scopre che le ossessioni della donna potrebbero non essere del tutto lontane dalla verità.

Potete ammirare uno spot nella parte superiore della pagina e il secondo qui sotto:

Nel cast figurano ance Sarah Snook (Predestination) e Angus Sampson (Insidious). Il film arriverà nelle nostre sale il 14 febbraio.

La sinossi ufficiale: