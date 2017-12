La divisione nazionale della Disney ha diffuso online il trailer ufficiale e il nuovo poster di Il Vegetale, la nuova commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante che vede protagonista, al suo esordio come attore, con Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Alessio Giannone e la giovanissima Rosy Franzese.

Il Vegetale, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Sky Cinema, uscirà nelle sale italiane giovedì 18 gennaio 2018, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Questa la sinossi: