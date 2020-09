Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, i videoblog dal Festival di Venezia non si terranno la sera, ma all’ora di pranzo, ed è per questo motivo che oggi sul nostro canale Facebook è andato in onda il primo appuntamento vero e proprio, dedicato alla prima giornata di Festival (con embarghi scaduti).

Francesco Alò, Gabriele Niola, Beatrice Pagan e Bianca Ferrari parlano dei film che hanno visto e delle loro impressioni su questa prima giornata.

Potete vedere il video qui sopra!

