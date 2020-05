Con un video postato sulla pagina Facebook ufficiale diabbiamo scoperto il titolo con cui la Sony ha deciso di distribuire il sequel del cinecomic nelle nostre sale nel 2021.

Il film con Tom Hardy si intitolerà infatti Venom: La Furia di Carnage (in lingua originale sarà Venom: Let There Be Carnage).

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria data dal nuovo Coronavirus l’uscita del cinecomic nelle sale americane è stata infatti spostata dal 2 ottobre 2020 al 25 giugno 2021.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 sono già partite diverse settimane fa a Londra e si sono poi spostate a San Francisco; l’uscita per la regia di Any Serkis è fissata al 25 giugno 2021. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

