Il duo Hip Hop duo Run The Jewels ha diffuso in rete “Let’s Go (The Royal We)”, nuovo pezzo composto per la colonna sonora di, cinecomic con Tom Hardy attualmente nelle nostre sale.

Potete sentire la canzone nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom uscirà il 4 ottobre 2018.

FONTE: CB