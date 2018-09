A una settimana dall’uscita di Venom nei cinema, la Sony continua a diffondere online materiali freschi freschi per il cinecomic che vede Tom Hardy nei panni del protagonista.

Nella parte superiore della pagina trovate una clip in lingua originale in cui dei malcapitati poliziotti si ritrovano ad avere a che fare con Eddie Brock e il suo… compagno di avventure, in calce trovate uno spot in italiano.

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom uscirà il 4 ottobre 2018.