Proseguono ad Atlanta, in Georgia, le riprese di, il cinecomic con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.

Nel video dal set che potete ammirare qui in alto (e nelle foto allegate in calce all’articolo) potete ammirare l’attore alle prese con una scena in cui Eddie cerca di controllare il simbionte.

Il film, ricordiamo, racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker, Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Oltre a Tom Hardy, fanno parte del cast anche Riz Ahmed (The Night Of), Michelle Williams (Manchester By The Sea), Jenny Slate (Gifted), Reid Scott (Veep) e Scott Haze (Only The Brave).

Tom Hardy battled for control of his body in these cool new photos from the set of #Venom! https://t.co/rXo13hgmAg — JustJared.com (@JustJared) December 20, 2017

Venom uscirà il 18 ottobre 2018.