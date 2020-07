Il canale You Tube Corridor Crew ha pubblicato online un nuovo video in cui vediamo degli artisti dei VFX mentre commentano l’operato di alcuni lungometraggi.

I film esaminati in questo episodio del format sono Abyss di James Cameron, Scott Pilgrim Vs. The World di Edgar Wright e Looper di Rian Johnson.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Scott Pilgrim Vs. The World:

Il ventenne Scott Pilgrim ha perso la testa per la bella Ramona Flowers, ma conquistarla non sarà facile a causa dei suoi ex fidanzati che ne tengono sotto controllo la vita sentimentale.

Del cast fanno parte Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson, Brandon Routh, Aubrey Plaza, Alison Pill, Jason Schwartzman e Johnny Simmons.

Qua sotto invece trovate la sinossi di Looper:

In un futuro ipotetico tornare nel proprio passato è possibile, ma al tempo stesso illegale. Joe, un killer su commissione diverrà protagonista di uno straordinario viaggio nel tempo che lo porterà a scontrarsi con una verità davvero molto amara quando scopre che il suo prossimo bersaglio è proprio se stesso, nella sua incarnazione futura.

