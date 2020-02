I ragazzi di Corridor Crew sono tornati con un nuovo interessante video in cui possiamo vedere l’artista ed esperto di effetti visividella Weta Digital (sipervisore degli effetti visivi) mentre commenta il lavoro fatto in film come la trilogia de Il Signore degli Anelli, il remake di King Kong di Peter Jackson, Avatar di James Cameron e anche in Jurassic Park.

Potete ammirare l’interessante video nella parte superiore della pagina.

Tra gli ultimi lavori supervisionati da Matt Aitken troviamo anche Avengers: Endgame, colossal cinefumettistico dei Marvel Studios ma anche la trilogia di Lo Hobbit, Iron Man 3, Amabili Resti, District 9, Avatar e Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno.

