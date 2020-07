, l’immortale capolavoro del 1939 diretto da Victor Fleming interpretato da Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel e Clark Gable, è tornato disponibile con un disclaimer che aiuta a contestualizzare meglio la “problematicità” del film.

Nello specifico, come vi abbiamo spiegato, Via col Vento è preceduto da due video, il primo a cura di Jacqueline Stewart, professore di cinema presso l’Università di Chicago e conduttore di “Silent Sunday Nights”su Turner Classic Movies, in cui viene motivato perché “questo epico dramma del 1939 dovrebbe essere visto nella sua forma originale, contestualizzato e discusso”. Il secondo è una registrazione di un’ora del panel “The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind” effettuata al TCM Classic Film Festival nell’aprile del 2019, moderato dall’autore e storico Donald Bogle.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il contributo completo di Jacqueline Stewart mentre, a seguire, la versione integrale del pane citato poco fa (purtroppo, sono disponibili solo in lingua originale e senza i sottotitoli automatici di YouTube).

Nel contributo della studiosa viene ricordato come:

Via col Vento è uno dei film più popolari di tutti i tempi. Un film che è stato da sempre al centro di proteste, fin dal giorno in cui venne annunciata la sua produzione. Il produttore David O. Selznick era perfettamente consapevole che il pubblico dei neri era profondamente preoccupato da come il film trattava il tema della schiavitù e il trattamento dei neri.

Jacqueline Stewart prosegue spiegando incoltre che “Via col Vento presenta il Sud degli Stati Uniti alla vigilia della Guerra Civile come un mondo fatto di eleganza e bellezza senza prendere atto della brutalità del sistema della schiavitù su cui quella realtà si basava.

Cosa ne pensate di questi video divulgativi su Via col Vento? Ditecelo nei commenti!