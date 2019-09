Si terrà dal 20 al 25 ottobre 2019 la ventesima edizione di, che dal 2018 ha lasciato gli spazi del centro congressi Torino Incontra per essere accolta dalle prestigiose(Officine Grandi Riparazioni), non distante dalla stazione di Porta Susa del capoluogo piemontese.

Il principale evento italiano dedicato alla computer grafica torna quest’anno con tantissimi ospiti di caratura internazionale, tra cui diversi premi Oscar, che si succederanno tra masterclass, workshop, presentazioni, incontri, proiezioni in anteprima ed esposizioni. Tra loro anche esperti di livello mondiale e rappresentanti delle principali aziende del settore della computer grafica: VIEW Conference si occupa infatti di argomenti quali le tecniche interattive, il cinema digitale, l’animazione 2D, 3D, VR e AR, i videogiochi e, ovviamente, gli effetti visivi, con applicazioni che vanno dal gaming al design, al cinema e la tv, alle applicazioni per i beni culturali e la scienza.

Sono stati già annunciati i principali ospiti internazionali di quest’anno: parliamo di Brad Bird (Gli Incredibili, Il Gigante di Ferro, Ratatouille), Dean DeBlois (Dragon Trainer), Brendan Greene (PUGB), Michael Giacchino (compositore), Peter Ramsey (Spider-Man: un Nuovo Universo), Jill Culton (Il Piccolo Yeti), Sergio Pablos (Klaus), Ralph Eggleston, Rob Legato, e tanti altri ancora (la lista completa è disponibile qui).

Tra le masterclass più rilevanti, “Champagne Masterclass” di Eloi Champagne, “The Animator as an Actor” di Brad Bird, “Challenging Changes: The Parr Home Renovations” di Ralph Eggleston, “Digital Makeup Effects in a Photoreal Environment” di Trent Claus.

Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e per scoprire le modalità di partecipazione all’edizione di quest’anno vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Vi terremo aggiornati con i vari annunci nel corso del prossimo mese!