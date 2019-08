La Alter ha diffuso in rete il primo trailer di, crime comedy scritta e diretta da Dan Berk e Robert Olsen con protagonisti Bill Skarsgård, Maika Monroe, Jeffrey Donovan e Kyra Sedgwick.

La storia del film ruota attorno a Mickey (Skarsgärd) e Jules (Monroe), due criminali che si vogliono rifare una vita in Florida. Durante il loro viaggio però la loro auto si guasta ed entreranno in contatto con un’apparente coppia perfetta che farà di tutto per non impedire ai giovani di andarsene dalla loro dimora.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 20 settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!