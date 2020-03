sono stati recentemente ospiti dello show di James Corden per parlare di Bloodshot, il cinecomic la cui uscita nelle nostre sale pare ancora prevista per il 26 marzo.

In quel frangente Diesel ha rivelato che tra i suoi prossimi progetti c’è anche quello di realizzare un album musicale, album a cui sta già effettivamente lavorando. Durante lo show ha dichiarato:

Devo essere sincero con te James. I miei figli adorano quando canto. Lo adorano davvero tanto. È come un po’ come quando J.R.R. Tolkien ha iniziato a raccontare ai suoi figli storie sugli hobbit, poi ha scritto Il Signore degli Anelli. [..] Sono molto fortunato ad avere una musica così originale. Non c’è niente di più bello al mondo di vedere mia figlia di quattro anni che cammina per casa cantando le canzoni che sente suonare a me. È la cosa più bella del mondo.

Potete vedere l’intervista completa nella parte superiore della pagina.

Bloodshot, la sinossi ufficiale e i dati di produzione del film:

Vin Diesel protagonista nel nuovo trailer italiano di Bloodshot, adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto bestseller della Valiant. Il film, diretto da David S. F. Wilson, al cinema dal 26 marzo prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce.

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

Cosa ne pensate di questa notizia su Diesel? Ditecelo nei commenti!

FONTI: CB, YT