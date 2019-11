, amata graphic novel di Alan Moore illustrata da Dave Gibbons, ha avuto una sua trasposizione cinematografica diretta da Zack Snyder e uscita nelle sale nel 2009. In onda attualmente su HBO c’è ora anche una serie televisiva creata da Damon Lindelof che si pone come sequel dell’opera fumettistica.

Tuttavia prima del film di Zack Snyder il progetto di Watchmen non se la passava molto bene, e la sua gestazione fu molto lunga e travagliata. Terry Gilliam era agganciato al progetto inizialmente, anche se la sua visione del lungometraggio non fu apprezzata dagli studios, tanto che venne allontanato ben presto dal progetto. Nel periodo successivo, intorno al 2003 lo sceneggiatore e doppiatore David Hayter scrisse una bozza della sceneggiatura (poi incorporata nel progetto di Snyder) e realizzò anche un test footage in cui appariva Iain Glen (Il Trono di Spade) nei panni di Dan Dreiberg, AKA Gufo Notturno, e Ray Stevenson (Ray Donovan) in quelli di Rorschach, il tutto su una colonna sonora composta da Joe Kraemer.

Ebbene è appena arrivato su You Tube proprio quel curioso test footage estratto da una VHS. Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film di Zack Snyder:

Il film, tratto da un famoso racconto a fumetti, si svolge in America in un oscuro 1985, nel quale supereroi in costume sono parte della società e l’orologio che segna il “giorno del giudizio”, che delinea la tensione tra USA e l’Unione Sovietica, si avvicina a mezzanotte. Quando uno dei suoi vecchi colleghi viene assassinato, Rorschach (vigilante mascherato ormai tagliato fuori dal giro ma non per questo meno motivato) si impegna a smantellare il complotto ed uccidere e screditare tutti i passati e presenti supereroi. Quando riprende i contatti con la sua vecchia legione di combattenti contro il crimine – un gruppo scalcinato di supereroi in pensione – di cui solo uno ha effettivamente dei super poteri. Rorschach riesce a scoprire una vasta ed inquietante cospirazione con collegamenti ad un passato comune e catastrofiche conseguenze per il futuro. La loro missione è sorvegliare sull’umanità. Ma chi sorveglia i sorveglianti?

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Collider