L’attore, che oggi è il volto di Negan in The Walking Dead, ha definito il film di Snyder “in anticipo rispetto ai tempi” e si è detto estremamente fiero di essere stato parte del cast. Il film, che ebbe un budget di produzione di 130 milioni, ne incassò 185 in tutto il mondo. Per quanto non sia stato un successo al botteghino, conserva un appassionato fandom di cui Morgan fa certamente parte:

Come dichiarato dall’attore:

Sono estremamente orgoglioso di quel film. La gente continua a guardarlo e credo che continuerà sempre ad avere dei fan.

