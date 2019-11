La A24 ha pubblicato in rete il primo trailer di, dramma scritto e diretto da(It Comes at Night) con protagonisti Kelvin Harrison, Jr., Lucas Hedges, Taylor Russell, Alexa Demie, Renée Elise Goldsberry e Sterling K. Brow (Black Panther, This is Us).

Ambientato nella Florida del sud il film segue il viaggio emotivo di una famiglia afroamericana suburbana guidata da un padre ben intenzionato ma prepotente, mentre viaggiano tra amore, perdono per ritrovarsi all’indomani di una perdita.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Recentemente abbiamo visto Sterling K. Brow nel cinecomic Marvel Black Panther, The Predator e Hotel Artemis. Prossimamente sarà anche nel cast vocale di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

