Liberato ha pubblicato ieri “We come from Napoli”, la nuova canzone realizzata per la colonna sonora di, il film diin arrivo in alcuni cinema selezionati il 9, 10 e 11 marzo e poi su Netflix il 20 dello stesso mese.ha lavorato alla colonna sonora della pellicola: potete vedere il video qui sopra!

Ecco la sinossi ufficiale del lungometraggio:

Napoli. A quasi cinquant’anni Sandro è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida, la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta. ULTRAS è la storia della loro amicizia, di una fede e di un amore scanditi dalle ultime settimane di un campionato di calcio. E dell’inevitabile incontro di entrambi con il proprio destino.

Nella Napoli di Francesco Lettieri (Liberato, Calcutta, Emis Killa, Thegiornalisti e molti altri) Ultras racconta un’amicizia quasi fraterna tra i due protagonisti con, sullo sfondo, un ipotetico campionato di calcio. Ultras è il primo film di Francesco Lettieri, uscirà in alcuni cinema selezionati il 9, 10 e 11 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo.

Cosa ne pensate della canzone di Liberato? Ditecelo nei commenti o sul forum!