È arrivata online la versione sottotitolata in inglese del trailer di, l’anime di(Your Name, Il Giardino delle Parole).

Il film, in uscita nei cinema giapponesi il prossimo 19 luglio, come riportato da BadComics, racconta la storia di Hodaka, liceale che lascia la sua casa situata su un’isola per trasferirsi a Tokyo. Il ragazzo ha da subito problemi economici, e per questo trascorre le sue giornate isolato da tutti, finché non trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista sull’occulto. Mentre le giornate si fanno sempre più piovose, Hodaka incontra una ragazza di nome Hina in grado di controllare gli elementi atmosferici.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Nell’estate dell’ultimo anno di liceo, il giovane Hodaka lascia la sua piccola isola per trasferirsi a Tokyo, trovandosi subito alle prese con problemi economici e limiti personali. Il tempo è stranamente cupo e piove ogni giorno, come a rappresentare il futuro che lo attende. Il ragazzo vive i suoi giorni in solitudine, trovando un lavoro come scrittore per una misteriosa rivista dell’occulto. Un giorno, in mezzo alla folla Hida, incontra una ragazza brillante e determinata che ha un potere straordinario: riesce a fermare la pioggia e schiarire il cielo…

