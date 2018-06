È online il primo trailer di, il nuovo film di Robert Zemeckis basato sul documentario del 2010 Marwencol, diretto da Jeff Malmberg.

Prodotto da Universal Pictures, il film è incentrato sulla storia vera di Mark Hogancamp, che passò nove giorni in coma e 40 giorni in ospedale dopo essere stato quasi ucciso a botte da cinque uomini, riportando danni cerebrali. Iniziò quindi a costruire un enorme modellino di una città dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale come terapia. La città era popolata da bambole che raffiguravano lui, i suoi amici, i suoi amori e i suoi aguzzini. Nel trailer vediamo che la pellicola sarà ambientata sia nel mondo reale che nel paese in miniatura, con un grande uso della CGI.

Potete vedere il trailer qui sopra!

Nel film, oltre a Carell, anche Leslie Mann e Janelle Monáe. L’uscita è prevista per l’autunno.