Fondata nel 1993 da Peter Jackson, Richard Taylor e Jamie Selkirk per realizzare gli effetti di, la Weta Digital è diventata negli anni una delle principali compagnie di effetti visivi al mondo arrivando a vincere numerosi premi Oscar, Bafta e VES Award per il lavoro svolto su film e franchise come Il Signore degli Anelli, King Kong, Avatar, Il Pianeta delle Scimmie e Il Libro della Giungla.

Divenuta uno dei simboli dell’industria cinematografica neozelandese nel mondo, la Weta Digital ha da poco celebrato i 25 anni di attività e qualche giorno fa ha pubblicato un nuovo showreel che affianca ai film più famosi cui ha lavorato, i successi più recenti: Avengers: Endgame, Alita: Angelo della Battaglia, l’ottava stagione de Il Trono di Spade e la prima stagione di The Umbrella Academy.

Potete vedere lo showreel qui sopra!