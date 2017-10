Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Online è approdato un nuovo trailer di, il nuovo film originale Netflix scritto e diretto dacon protagonista(Captain America: Civil War).

L’action movie è così descritto:

Frank Grillo è un conducente che si presta a fughe criminali. Quando una rapina in banca finisce per il verso sbagliato, l’uomo è costretto a una fuga per la sua vita: con un auto piena di denaro e la sua famiglia in pericolo, l’ora è tarda per scoprire chi lo ha tradito. Così, l’unica persona in cui può riporre la sua fiducia è… la sua figlia 14enne.