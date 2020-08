Qualche ora fa,e Jason Derulo si sono sfidati a una singolare gara di ballo.

Una gara dove a danzare, con l’ovvio aiuto di qualche effetto speciale, sono le loro sopracciglia.

Il video è stato pubblicato sui social ufficiali di Will Smith e potete trovarlo nella parte superiore della pagina. Il testo che accompagna il tutto, si chiude con un vero e proprio guanto di sfida lanciato a un attore che, di sopracciclia espressive, se ne intende parecchio: The Rock.

Qualche giorno fa abbiamo appreso che Will Smith si occuperà della produzione della versione drammatica di Willy, il Principe di Bel-Air.

La potenziale serie sarà scritta da Cooper in collaborazione con Chris Collins (The Man in the High Castle) ed è ambientata nel presente.

Al centro della trama ci sarà il percorso del giovane Will dalle strade di Philadelphia alle lussuose ville di Bel-Air, mostrando conflitti, emozioni e problemi che non avevano trovato spazio nella sitcom.

Bel-Air, questo il titolo del progetto, sta venendo proposto alle piattaforme di streaming e sembra ci sia molto interesse per il progetto.

Potete trovare maggiori dettagli in questo articolo nella nostra sezione TV.

Di Jason Derulo abbiamo recentemente parlato perché in una chiacchierata fatta col Telegraph il cantante ha spiegato come mai abbia scelto Cats per il suo esordio al cinema.

Ho pensato a lungo cercando di capire quale potesse essere la perfetta prima parte. E Cats aveva tutti i criteri per esserlo. Un cast pieno zeppo di stelle, un regista rispettato e vincitore di un Oscar, un personaggio iconico come Rum Tum Tugger, un vero e proprio classico dei musical. Anche vedendo il trailer avevo i brividi, pensavo che questo film avrebbe cambiato i mondo.

Come noto, Cats ha generato una passività netta da 113.6 milioni di dollari.

Cosa ne pensate della singolare sfida lanciata da Will Smith e Derulo a The Rock? Ditecelo nei commenti!