La Paramount ha diffuso in rete dei brevi video che ci introducono i protagonisti di, il film d’animazione prodotto da Nickelodeon e in uscita ad aprile in Italia (il 15 marzo negli USA).

Uno lo trovate nella parte superiore della pagina. I restanti qua sotto:

Questa la sinossi italiana:

June, una ragazza piena d’immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti – chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l’unica in grado di riportare tutto all’ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland.

Il cast vocale originale è composto da Jennifer Garner (Alias, 13 Going On 30), Matthew Broderick (The Producers, Ferris Bueller’s Day Off), John Oliver (Last Week Tonight, The Lion King), Mila Kunis (Bad Moms), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Ken Jeong (Una Notte da Leoni), Norbert Leo Butz, Brianna Denski e Ken Hudson Campbell.