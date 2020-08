Ce lo aveva promesso la stessa Gal Gadot , e così, durante il, è stato diffuso il nuovo trailer di, l’attesissimo cinecomic prodotto dalla Warner Bros in arrivo nei cinema a inizio ottobre.

Potete trovare il trailer di Wonder Woman 1984 del DC FanDome nella parte superiore di questa pagina!

Qualche giorno fa sono terminati gli embarghi sulle set visit effettuate a Londra, nel lontano 2018, dalla stampa internazionale. In quella sede la regista del film, Patty Jenkins, aveva avuto modo di confermare i piani per una trilogia:

Credo che il secondo film sia nato dal mio amore per questo personaggio e per i film di supereroi e dall’esigenza di fare ciò che non avevo ancora fatto. Volevo vedere Wonder Woman pronta a mostrarsi al mondo dopo aver trovato sé stessa. C’è ancora una cosa che voglio fare, che è fedele alla sua identità e a tutto ciò per cui si batte. Quello che penso è che c’è ancora un capitolo di Wonder Woman da scoprire. Non aveva senso per questo film e neanche per il precedente.