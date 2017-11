Eclectic Method ha voluto “remixare” a suo modo un’altro grande blockbuster

Questa volta ha messo le mani su Wonder Woman, il cinecomic con Gal Gadot uscito nelle sale a giugno. Potete vedere e soprattutto ascoltare il risultato nella parte alta dell’articolo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.