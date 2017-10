Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nella parte alta di questa pagina trovate una lunga anteprima tratta da, tratto dal libro. Il film èscritto da(anche autore del romanzo) ed è diretto da(Carol).

La trama segue le vicende parallele di due bambini in due epoche diverse: un bambino nel 1977 e una bambina nel 1927.

Questa la sinossi del romanzo:

Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella che si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona articoli di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi trovano un pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant’anni, una raccontata in parole, l’altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie.