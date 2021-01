LEGGI ANCHE – Wrong Turn: un imprevisto nel bosco nella prima clip del reboot

In rete è approdato il secondo trailer di, reboot dello slasher movie Wrong Turn – Il Bosco ha Fame di Rob Schmidt approdato nelle sale nel 2003.

Alla sceneggiatura del progetto è tornato Alan B. McElroy, già sceneggiatore del film originale. Sulla sedia della regia si è invece seduto Mike P. Nelson (The Domestics).

Il film sarà disponibile solamente la notte del 26 gennaio 2021 negli Stati Uniti e poi, come confermato dal trailer, dal 26 febbraio sarà disponibile anche in versione domestica. Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Il film seguirà un gruppo di sfortunati amici che si avventurano a Harpers Ferry, nel West Virginia, per fare escursioni nel sentiero degli Appalachi. Tuttavia nel luogo incontreranno “The Foundation”, una comunità di persone che vivono tra le montagne da prima della Guerra Civile.

Del cast di questo nuovo progetto fanno parte Matthew Modine (Stranger Things, 47 Metri), Damian Maffei (The Strangers: Prey at Night, Haunt), Bill Sage (Hap and Leonard), Emma Dumont (The Gifted), Valerie Jane Parker (Greenleaf), Chaney Morrow (Haunt) e David Hutchinson (American Horror Story).

Il resto del cast è composto da Dylan McTee, Adrian Favela, Adain Bradley, Jeremy Ambler, Cory Scott Allen, Gary Ray Stearns, Rhyan Elizabeth Hanavan, Vardaan Arora, Mark Mench, Joshua Stephen Campbell, Jennie Malone, Brian James Fitzpatrick e Mark Angel.

