In occasione dell’, la 20th Century Fox ha diffuso alcuni video celebrativi della saga che potete vedere qui sopra e qui sotto.

Ma non è tutto: per celebrare la ricorrenza, alcuni fan (inclusi nostri lettori che hanno risposto alla “chiamata” sui nostri social) si sono radunati in due location a Milano (la fumetteria Supergulp) e Roma (Mi Store a Porte di Roma) dove hanno ricevuto gadget e il poster del film, hanno visto contenuti esclusivi di X-Men: Dark Phoenix (in uscita il 6 giugno) e si sono scattati foto insieme ai cosplayer.

La pellicola, ricordiamo, sarà nelle sale il 7 giugno. In quelle italiane il giorno prima. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.