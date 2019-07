Presentato al Taormina Film Festival, uscirà il 26 settembre nei cinema italiani, il film diretto da Danny Boyle e interpretato da Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon.

Ieri tutti conoscevano i Beatles. Oggi, solo Jack si ricorda le loro canzoni, e grazie a questo sta per diventare una star. Dal regista premio Oscar® Danny Boyle (The Millionaire, Trainspotting, 28 giorni dopo) e Richard Curtis, lo sceneggiatore premio Oscar® di Quattro matrimoni e un funerale, Love Actually – L’amore davvero e Notting Hill, arriva una commedia tutta rock’n’roll sulla musica, i sogni, l’amicizia e la lunga e tortuosa strada che porta all’amore di una vita.

Jack Malik (Himesh Patel, Eastenders) è un cantautore emergente in una piccola cittadina costiera inglese che vede i sogni di fama svanire rapidamente nonostante la sua accanita devozione e il supporto della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie (Lily James, Mamma Mia! Ci risiamo). In seguito ad un assurdo scontro con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti… e si ritrova a che fare con un dilemma davvero molto complicato.

Esibendosi con le canzoni della band più grande della storia per un mondo che non li ha mai sentiti, e con l’aiuto di Debra (la vincitrice dell’Emmy, Kate McKinnon), la sua agente americana dal cuore d’acciaio, Jack riscuote un enorme ed improvviso successo. Ma nella sua ascesa alla gloria il cantante rischia di perdere Ellie — l’unica persona che ha sempre creduto in lui. Con la porta tra la sua vecchia vita e la nuova che sta per chiudersi, Jack dovrà tornare alle origini e dimostrare che… “all you need is love”, tutto quello di cui hai bisogno di lavoro.

Con nuove versioni dei successi dei Beatles, Yesterday è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner (Love Actually – L’amore davvero, About a Boy – Un ragazzo, la serie di Bridget Jones) di Working Title, assieme a Matthew James Wilkinson e Bernie Bellew. Curtis e Boyle sono anche produttori. Nick Angel e Lee Brazier sono i produttori esecutivi.