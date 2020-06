La Universal ha diffuso in rete il primo trailer di, progetto di stampo thriller targato Blumhouse con protagonistiscritto e diretto da

La trama è tratta dal romanzo di Daniel Kehlmann e narra di uno scrittore che si rifugia in una casa sulle montagne con sua moglie e sua figlia per scrivere il seguito di un libro di successo. Tuttavia, un po’ come accade in Shining, lentamente le cose sembrano prendere una piega sempre più inquietante.

Il romanzo di Kehlmann è stato pubblicato nel 2017. Bacon, lo ricordiamo, è già stato diretto da Koepp nel 1999 in Echi Mortali.

Il film sarà disponibile in VOD dal 19 giugno. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate il poster:

Tra i produttori troviamo Jason Blum, Kevin Bacon, and Dean O’Toole, insieme ai produttori esecutivi Jeanette Volturno, Couper Camuelson e Derek Ambrosi.

La sinossi recita: “Theo Conroy (Bacon) è un uomo di mezza età di successo il cui matrimonio con sua moglie più giovane, Susanna (Seyfried), si sta sfaldando e sfilacciando a causa della sua gelosia e delle ombre del suo passato. Theo e Susanna prenotano una vacanza in una splendida, remota e moderna casa in una campagna gallese, per passare del tempo insieme anche alla loro figlia di sei anni Ella (Avery Essex). Quello che inizialmente sembra un rifugio perfetto si distorce però diventando un incubo quando Theo inizia a capire e sospetta che una forza sinistra all’interno dell’abitazione sappia più di quanto lui o sua moglie abbiano mai svelato”.

Cosa ne pensate del trailer di You Should Have Left? Diteci la vostra nei commenti!

FONTI: Impawards, YouTube