In occasione dei 40 anni di(Dawn of the Dead), diretto nel 1978 da(morto a Toronto lo scorso anno), a Monroeville – in Pennsylvania – è stato organizzato un “living dead weekend” a omaggio e a celebrazione dell’anniversario del secondo capitolo della saga dei morti viventi.

Uno degli aspetti a rendere unica l’iniziativa è nel fatto che la festa avrà luogo nella location nella quale il film fu girato, il Monroeville Mall. Il tutto avrà luogo nel fine settimana tra l’8 e il 10 di giugno.

Nel video in alto trovate un piccolo promo dell’iniziativa.

