Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson sono tornati nel primo trailer di, atteso sequel della zombie comedy datata 2009 diretta dache vedrà il ritorno dell’intero cast originale affiancato da Luke Wilson, Rosario Dawson, Zoey Deutch e Thomas Middleditch.

“In dieci anni è cambiato moltissimo”, commenta Fleischer sulle pagine di Entertainment Weekly. “Nei dieci anni che separano questi due film, gli zombie sono diventati di un altro tipo. Quelli più minacciosi sono i T-800, sono più forti, più veloci e più difficili da uccidere.”

Ma nel trailer non vediamo molto di queste creature, ci soffermiamo piuttosto sui protagonisti, non che sia un problema anzi.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video). Potete vedere il trailer dell’atteso sequel Zombieland – Double Tap qui sopra!

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Double Tap uscirà il 18 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.

Questa la sinossi da noi tradotta:

Attraverso devastazioni esilaranti che vanno dalla Casa Bianca agli Stati Uniti interni, i quattro ammazzazombi devono affrontare le numerose varianti in cui gli zombie si sono evoluti sin dal primo film, oltre che qualche sopravvissuto umano. Ma soprattutto devono affrontare i dolori di crescita della loro stessa irriverente e improvvisata famiglia.

